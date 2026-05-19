Casting ds: Sogliano e D'Amico in pole per il dopo Massara

Archiviata (quasi, mai dire mai…) la pratica-Manna, la Roma ora cerca di stringere il cerchio. E i candidati al ruolo di futuro direttore sportivo sembrano essere rimasti sostanzialmente due: Tony D’Amico e Sean Sogliano, che poi sono gli altri due nomi che Gian Piero Gasperini aveva segnalato all’inizio di questo percorso, proprio insieme a quello di Giovanni Manna. In questi suoi giorni romani Ryan Friedkin sta cercando di lavorare soprattutto su questo, vorrebbe lasciare Trigoria con la soluzione in cassaforte.[...] Con D’Amico Gasp ci ha già lavorato all’Atalanta dal 2022 alla scorsa estate e tra i due c’è grande sintonia, nonostante a Bergamo si racconti anche di qualche frizione e di un paio di discussioni. Ma che sono nell’ordine delle cose, soprattutto quando si ha a che fare con un allenatore muscolare come Gasperini. [...] Sogliano, invece, è appena retrocesso con il Verona ed è stato contattato dalla Roma nei giorni scorsi. L’offerta la ritiene ovviamente allettante, non solo perché gli permetterebbe di restare in Serie A. Anche lui, tra l’altro, conosce già Gasperini per averci lavorato negli ultimi sei medi della sua avventura al Genoa, dal dicembre 2015 al giugno 2016. Allo stato attuale sono loro due i nomi in pole position per il ruolo di direttore sportivo della Roma. [...] Insomma, la scelta dovrebbe arrivare presto, magari anche nelle prossime ore, venendo poi ufficializzata subito dopo Verona-Roma, alla chiusura ufficiale della stagione giallorossa.

(gazzetta.it)