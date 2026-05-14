Nuovo Ds, si complica la pista D'Amico: accordo vicino con il Milan

Tony D'Amico è in pole position per diventare il nuovo direttore sportivo del Milan. Secondo quanto riferito da Nicolò Schira, il dirigente è vicino a un accordo con i rossoneri per un contratto fino al 2028, con opzione per il 2029.
La Roma resta interessata al profilo di D'Amico per la riorganizzazione dell'area sportiva, ma il club rossonero è attualmente in vantaggio nella corsa al dirigente. Il possibile approdo di D'Amico al Milan segue la chiusura dell'accordo tra l'Atalanta e Cristiano Giuntoli, muovendo così i primi tasselli nel valzer dei direttori sportivi in vista della prossima stagione.
? Excl. - Tony #DAmico is in pole position to become new #ACMilan’s sporting director. Contract until 2028 with the option for 2029. #ASRoma are also interested in D’Amico, but #Milan leading the race. #transfers https://t.co/OnL8mFr7WM
— Nicolò Schira (@NicoSchira) May 14, 2026