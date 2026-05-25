Calciomercato Roma: sondaggio dell'Inter per El Shaarawy. Il Faraone piace anche a Genoa e Venezia

Stephan El Shaarawy ha salutato la Roma dopo 10 anni nel miglior modo possibile: gol dello 0-2 contro l'Hellas Verona nell'ultima giornata di campionato e qualificazione in Champions League. Dal 30 giugno il Faraone sarà ufficialmente svincolato e potrà unirsi a un nuovo club a parametro zero. Come rivelato dal portale, sulle tracce del numero 92 ci sarebbe anche l'Inter: i nerazzurri hanno effettuato un sondaggio per capire la volontà del calciatore, che è anche nel mirino di Genoa e Venezia. La richiesta di El Shaarawy è un contratto biennale o di un anno con opzione di prolungamento per un'ulteriore stagione.

(calciomercato.it)