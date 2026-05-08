Calciomercato Roma: si segue il terzino sinistro Bernabei dell'Internacional

La Roma sta iniziando a pianificare la prossima stagione e punta a migliorare la rosa a disposizione di Gian Piero Gasperini. Tra le richieste dell'allenatore c'è anche l'acquisto di un nuovo esterno sinistro e l'ultimo nome arriva dal Brasile: come rivelato dall'edizione odierna del quotidiano, il club giallorosso sta seguendo Alexandro Bernabei dello Sport Club Internacional di Porto Alegre. Alto 169 centimetri, il classe 2000 ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2028 e possiede il doppio passaporto argentino-italiano.
(gasport)