Calciomercato Roma: si segue il terzino sinistro Bernabei dell'Internacional

La Roma sta iniziando a pianificare la prossima stagione e punta a migliorare la rosa a disposizione di Gian Piero Gasperini. Tra le richieste dell'allenatore c'è anche l'acquisto di un nuovo esterno sinistro e l'ultimo nome arriva dal Brasile: come rivelato dall'edizione odierna del quotidiano , il club giallorosso sta seguendo Alexandro Bernabei dello Sport Club Internacional di Porto Alegre. Alto 169 centimetri, il classe 2000 ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2028 e possiede il doppio passaporto argentino-italiano.

(gasport)