Calciomercato Roma: si raffredda la pista Scamacca. L'Atalanta non ascolta offerte e non ci sono trattative in corso

Brusca frenata sul possibile approdo di Gianluca Scamacca alla Roma. L'attaccante di proprietà dell'Atalanta, nelle ultime ore, è stato accostato fortemente ai giallorossi e avrebbe anche incontrato Gian Piero Gasperini all'Eur. Come riportato da Alfredo Pedullà su X, però, la pista che porta Scamacca alla Roma, per ora non si è ancora accesa. Il club nerazzurro ritiene l'attaccante una figura centrale del progetto in vista della prossima stagione e per ora non ha intenzione di ascoltare delle offerte. Non c'è, quindi, una trattativa in corso tra le parti. La Roma, inoltre, non ritiene Scamacca una priorità. I primi investimenti saranno concentrati sugli esterni offensivi.

#Scamacca: l’#Atalanta oggi non ha intenzione di ascoltare offerte, lo ritiene centrale dopo la rivoluzione. Non ci sono trattative in corso, in altre fasi del mercato le cose possono cambiare ma oggi è così. La #Roma cerca soprattutto esterni offensivi di spessore e lì… — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) May 28, 2026



