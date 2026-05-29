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Calciomercato Roma: si raffredda la pista Scamacca. L'Atalanta non ascolta offerte e non ci sono trattative in corso

29/05/2026 alle 09:06.
gianluca-scamacca

Brusca frenata sul possibile approdo di Gianluca Scamacca alla Roma. L'attaccante di proprietà dell'Atalanta, nelle ultime ore, è stato accostato fortemente ai giallorossi e avrebbe anche incontrato Gian Piero Gasperini all'Eur. Come riportato da Alfredo Pedullà su X, però, la pista che porta Scamacca alla Roma, per ora non si è ancora accesa. Il club nerazzurro ritiene l'attaccante una figura centrale del progetto in vista della prossima stagione e per ora non ha intenzione di ascoltare delle offerte. Non c'è, quindi, una trattativa in corso tra le parti. La Roma, inoltre, non ritiene Scamacca una priorità. I primi investimenti saranno concentrati sugli esterni offensivi.