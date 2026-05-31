Calciomercato Roma: si allontana Victor Muñoz. Il Real Madrid pronto ad esercitare l'opzione di riacquisto

Uno dei nomi monitorati dalla Roma per rinforzare il reparto offensivo è quello di Victor Muñoz. L'esterno offensivo spagnolo è di proprietà dell'Osasuna e si è messo in mostra in questa stagione ne La Liga. Il Real Madrid, però, mantiene il diritto di esercitare l'opzione di riacquisto a un costo più basso, in un'operazione simile a quella di Nico Paz. La concorrenza per il classe 2003 è molta e i costi sono certamente alti, per Muñoz, infatti, è stata inserita una clausola rescissoria da 40 milioni di euro.

Come riportato dal giornalista Ekrem Konur su X, il Real Madrid sarebbe pronto a esercitare l'opzione di riacquisto per l'attaccante. L'intenzione del club spagnolo sarebbe quella, in primis, di evitare l'avanzata del Barcellona per il calciatore, e poi avviare una trattativa con il Chelsea per Enzo Fernandez con Muñoz che rappresenterebbe la pedina di scambio. L'ala spagnola, però, fa gola a molti club in Premier League: Aston Villa e Newcastle rimangono alla finestra.

? EXCLUSIVE | VÍCTOR MUÑOZ TRANSFER CHESS!



Real Madrid could trigger the buy-back option for Muñoz to block Barça and use him in Enzo Fernández talks with Chelsea!



? Aston Villa & Newcastle want the 22yo Spanish winger!@ekremkonur & @hooligan_soc https://t.co/qyPaqKCsex https://t.co/pbH6M0vrYF — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) May 31, 2026



