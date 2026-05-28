Calciomercato Roma: Scamacca vuole i giallorossi. Oggi incontro con Gasp all'Eur, ma non è la priorità

Ci ha provato, più di una volta. E forse non c’è stato mai un momento così idoneo per farlo. Gianluca Scamacca vuole tornare alla Roma e si è già proposto a Gasperini e ad alcuni compagni di Nazionale. Oggi l'attaccante ha incontrato l'allenatore all’Eur (anche per questo Gasp non è andato a Pescara) ed emerso che è disposto a ridursi anche l’ingaggio pur di tornare, così come il tecnico lo vorrebbe: bisogna lavorare sulla richiesta dell’Atalanta che al momento è di 25 milioni più bonus. [...] La prima è che Scamacca è in scadenza di contratto al 2027 e non c’è l’intenzione da parte dell’Atalanta di rinnovare. Anzi, il club bergamasco vorrebbe ridurre il monte ingaggi e lo stipendio dell’attaccante è il più ricco della rosa: 3,2 milioni. [...] Scamacca è consapevole che nella Roma partirebbe dietro Malen, ma anche del fatto che con tre competizioni e le continue rotazioni di Gasperini in attacco ci sarebbe sicuramente spazio. [...] A 27 anni Gianluca vuole tornare a casa e sarebbe molto felice di indossare la maglia del centenario della squadra per cui ha sempre fatto il tifo e in cui ha giocato per tre anni di giovanili prima della partenza per Eindhoven e del lungo girotondo passato per Sassuolo, Ascoli, Genoa e West Ham. [...] Perché l’Atalanta chiede comunque 25 milioni per Scamacca, una cifra che può essere attutita dai bonus, ma che oggi la Roma non intende spendere per un vice Malen. E infatti non esiste al momento una trattativa. Le priorità sono altre e portano soprattutto sugli esterni d’attacco tra il sogno Greenwood e alternative come Summerville e Pepe. [...]

(gazzetta.it)