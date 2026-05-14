Calciomercato Roma: Ryan Friedkin apre ai rinnovi di Dybala e Pellegrini, meno possibilità per El Shaarawy

Ryan Friedkin ha mostrato un’apertura per i rinnovi contrattuali di Paulo Dybala e Lorenzo Pellegrini. Secondo quanto riferito da Paolo Assogna ai microfoni di Manà Manà Sport, la proprietà della Roma si sta rendendo disponibile per il prolungamento dei due calciatori, mentre appare al momento più difficile che venga rinnovato il contratto di Stephan El Shaarawy. Per la serata di oggi è previsto un incontro tra la dirigenza e Carlos Novel, agente dell'attaccante argentino, per discutere della questione.

(Manà Manà Sport)