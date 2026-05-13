Calciomercato Roma, rinnovo Dybala: Gasperini pressa, deciderà Ryan Friedkin. L'argentino chiede base fissa importante

L’arrivo di Ryan Friedkin a Roma sarà fondamentale per definire il futuro di Paulo Dybala. Secondo quanto riportato dalla giornalista Eleonora Trotta, il nodo della trattativa è prettamente economico: l’attaccante argentino richiede una base fissa d'ingaggio importante per prolungare il proprio contratto con il club giallorosso. Gian Piero Gasperini si sta facendo garante dell’operazione. Il tecnico sta esercitando un forte pressing sulla società per giungere a una soluzione definitiva nel minor tempo possibile, considerata la centralità della Joya nel suo progetto tattico.

Sullo sfondo rimangono diverse opzioni estere. Il Boca Juniors resta alla finestra, con Leandro Paredes in costante contatto con il compagno di nazionale, sebbene l’offerta economica del club argentino sia attualmente ritenuta troppo bassa. Si registrano inoltre sondaggi da parte del Fenerbahce e di alcune società della MLS, tra cui l'Inter Miami.

#Roma, l’arrivo di Ryan #Friedkin è fondamentale per capire il futuro di #Dybala. Il tema è economico: l’argentino chiede comunque una base fissa importante.#Gasperini si sta facendo garante dell’operazione ed è in pressing sul club per arrivare ad una soluzione nel più breve… — Eleonora Trotta (@eleonora_trotta) May 13, 2026



