Calciomercato Roma, rinnovi Pellegrini e Dybala: il centrocampista pronto alla firma a cifre ridotte, l'argentino vicino all'accordo

Passi in avanti per quanto riguarda i rinnovi di alcuni tra i big giallorossi. Secondo quanto riportato da Eleonora Trotta, è atteso a breve l'ultimo contatto tra la proprietà e l'entourage di Paulo Dybala. La Roma sta accorciando la distanza per soddisfare la richiesta della Joya (un biennale a cifre superiori ai 3 milioni di euro a stagione), con l'attesa fumata bianca che appare vicina. Svolta positiva anche per Lorenzo Pellegrini: il centrocampista ha dato totale disponibilità a prolungare il proprio accordo a circa 3 milioni di euro annui, accettando una decurtazione significativa rispetto all'ingaggio attualmente percepito pur di legarsi ancora ai colori giallorossi.



