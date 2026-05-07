Calciomercato Roma: possibile scambio di prestiti tra Piccoli e Dovbyk con la Fiorentina

Una stagione da dimenticare per Artem Dovbyk. Il centravanti ucraino, che non è mai entrato nelle grazie di Gian Piero Gasperini, è stato indisponibile per quasi tutto il campionato. La sua ultima presenza risale al 6 gennaio nella vittoria di Lecce in cui ha anche segnato e ha riportato una lesione miotendinea alla coscia sinistra che lo ha costretto all'operazione. Stagione, di fatto, finita, anche se l'attaccante spera di rientrare per le ultime due partite di campionato. L'ex Girona è senza dubbio un nome in uscita nella prossima sessione di calciomercato. Come riportato dal quotidiano, il club giallorosso starebbe studiando un possibile scambio di prestiti tra Dovbyk e Piccoli. Anche l'ex Cagliari in toscana non ha vissuto una stagione positiva.

(Leggo)