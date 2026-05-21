Calciomercato Roma: piace Pepe del Porto

La Roma è alla ricerca di rinforzi in vista della prossima stagione e la richiesta principale di Gian Piero Gasperini è completare il reparto offensivo con diversi esterni. Come rivelato dalla trasmissione radiofonica Te la do io Tokyo, il nuovo nome nel mirino dei giallorossi è Pepe del Porto: il classe '97 ha appena vinto il campionato portoghese e ha messo a referto 4 reti e 6 passaggi vincenti in 48 partite stagionali. L'attaccante può giocare sia a destra sia a sinistra e può essere utilizzato come jolly offensivo in base alle esigenze tattiche.

(Tele Radio Stereo)