Calciomercato Roma: per Soulé si ascoltano offerte a partire da 40 milioni di euro

Il tema plusvalenze torna prepotentemente in casa Roma. I giallorossi dovranno sacrificare qualche pezzo pregiato della rosa entro il 30 giugno a causa dei vincoli imposti dal Fair Play Finanziario. Tra i nomi che potrebbero essere ceduti per ottenere una plusvalenza c'è anche quello di Matias Soulé. L'argentino piace molto in Inghilterra, Bournemouth ma soprattutto Aston Villa sembrano aver messo nel mirino il classe 2003.
Come si legge sul quotidiano, la Roma per il talento argentino prenderà in considerazione solamente delle offerte a partire dai 40 milioni di euro in su. Soulé è arrivato nella Capitale nell'estate del 2024, quando è stato prelevato dalla Juventus per un affare complessivo di 30 milioni di euro.
(corsera)