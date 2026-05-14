Calciomercato Roma, per il rinnovo di Dybala previsto incontro settimana prossima: l'agente non è in città

Uno dei grandi rebus della Roma della prossima stagione è la presenza o meno di Paulo Dybala. Il fantasista argentino ha il contratto in scadenza a giugno e nonostante la sua intenzione sia quella di rimanere nella Capitale almeno un altro anno, non è dato sapere se ci sia stato un incontro con il suo agente. Come riportato su X da Checco Oddo Casano, il suo procuratore è ripartito un paio di giorni fa ed ora si trova a Madrid. Molto più probabile che i primi colloqui avvengano la prossima settimana dopo il derby contro la Lazio.

L’agente di #Dybala non è a Roma da due giorni. Ieri é ripartito per la Spagna e si trova a Madrid. Confermati solo contatti telefonici con la proprietà, ma nessun incontro ancora sul rinnovo. Probabile accada la prossima settimana. Ora testa al Derby @siamo_la_Roma @ReteSport pic.twitter.com/4ZoI522f0p — Checco Oddo Casano (@CheccoCasano) May 14, 2026



