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Calciomercato Roma, per il rinnovo di Dybala previsto incontro settimana prossima: l'agente non è in città

14/05/2026 alle 21:34.
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Uno dei grandi rebus della Roma della prossima stagione è la presenza o meno di Paulo Dybala. Il fantasista argentino ha il contratto in scadenza a giugno e nonostante la sua intenzione sia quella di rimanere nella Capitale almeno un altro anno, non è dato sapere se ci sia stato un incontro con il suo agente. Come riportato su X da Checco Oddo Casano, il suo procuratore è ripartito un paio di giorni fa ed ora si trova a Madrid. Molto più probabile che i primi colloqui avvengano la prossima settimana dopo il derby contro la Lazio.