Calciomercato Roma, occhi su Methalie: osservatori giallorossi studiano il terzino 2006 del Tolosa

La Roma continua a monitorare con attenzione il mercato francese per individuare nuovi talenti. Secondo quanto riferito da Francesco Guerrieri, gli osservatori giallorossi si sono recati nelle scorse settimane in Francia per seguire da vicino le prestazioni di Dayann Methalie. Il calciatore, classe 2006, milita attualmente nel Tolosa. Il club capitolino ha avviato lo studio del profilo del giovane difensore transalpino, inserendolo nella lista dei possibili obiettivi per il futuro.
Gli osservatori della #Roma nelle scorse settimane sono stati in Francia per studiare da vicino Dayann #Methalie, 2006 del Tolosa ???? pic.twitter.com/GitVCPvgo0
— Francesco Guerrieri (@francGuerrieri) May 6, 2026