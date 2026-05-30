Calciomercato Roma, occhi su Jashari: il centrocampista può partire, l'Atalanta lo punta

La Roma si inserisce nella corsa per Ardon Jashari. Il centrocampista svizzero, acquistato dal Milan nell'estate del 2025 per 36 milioni di euro più bonus dal Club Brugge, potrebbe già lasciare la formazione rossonera dopo una sola stagione condizionata da un grave infortunio al perone e da uno scarso impiego in Serie A.
Secondo quanto appreso da Calciomercato.com, la Roma guidata da Gian Piero Gasperini sta seguendo con attenzione l'evolversi della situazione, considerandolo un profilo ideale per rinforzare la mediana. Sulle tracce del classe 2002 c'è anche l'Atalanta del neo direttore sportivo Cristiano Giuntoli, che di comune accordo con il futuro tecnico nerazzurro Maurizio Sarri ha individuato in Jashari il sostituto ideale di Éderson, destinato al Manchester United.
Il futuro del calciatore elvetico, il cui acquisto era stato caldeggiato dall'ex direttore sportivo rossonero Igli Tare prima del suo esonero da parte di Gerry Cardinale, dipenderà dalle scelte del nuovo management del Milan e del successore di Massimiliano Allegri. Per privarsi del giocatore, la società milanese richiede una cifra non inferiore ai 35-40 milioni di euro, somma utile anche a colmare le mancate entrate derivanti dalla mancata qualificazione in Champions League dopo la decisiva sconfitta contro il Cagliari.
(calciomercato.com)