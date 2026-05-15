Calciomercato Roma: occhi su Isaque dello Shakhtar Donetsk. Piace anche a Inter, Juventus, Milan e club inglesi

Tutti pazzi per Isaque, trequartista brasiliano classe 2007 in forza allo Shakhtar Donetsk e autore di 7 reti e 7 assist in stagione. Come rivelato dal sito che si occupa di calciomercato, il club giallorosso sta monitorando il diciannovenne ma sulle sue tracce ci sono anche Inter, Juventus e Milan. Acquistato la scorsa estate per 10 milioni di euro, il valore è triplicato e difficilmente il club ucraino farà sconti, dato che dovrà dare il 10% della futura rivendita al Fluminense e il 7% al giocatore. Inoltre Isaque è già stato visionato da Chelsea, Fulham, Nottingham Forest e Tottenham.

(calciomercato.it)