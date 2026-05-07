Calciomercato Roma, niente rivoluzione per Gasperini: vuole la conferma dei giocatori in scadenza e tre nuovi titolari da 35/40 milioni

L'inizio della prossima stagione si avvicina e Gian Piero Gasperini sembra già avere le idee chiarissime su come rinforzare la rosa. Come rivelato dall'edizione odierna del quotidiano, il piano dell'allenatore prevede il mantenimento dello zoccolo duro della squadra e i rinnovi di tutti i calciatori in scadenza di contratto (Paulo Dybala, Lorenzo Pellegrini, Zeki Celik e Stephan El Shaarawy). Inoltre il tecnico non vuole rivoluzionare lo scacchiere tattico, bensì migliorarlo in maniera mirata con l'inserimento di tre titolari (un esterno sinistro e due ali offensive, una destra e una sinistra) da 35/40 milioni di euro ciascuno. L'obiettivo è trasformare i calciatori confermati in alternative di lusso e la cessione di qualsiasi titolare andrà coperta con l'arrivo di un giocatore dello stesso livello.
(corsera)