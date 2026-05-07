Calciomercato Roma, niente rivoluzione per Gasperini: vuole la conferma dei giocatori in scadenza e tre nuovi titolari da 35/40 milioni

L'inizio della prossima stagione si avvicina e Gian Piero Gasperini sembra già avere le idee chiarissime su come rinforzare la rosa. Come rivelato dall'edizione odierna del quotidiano , il piano dell'allenatore prevede il mantenimento dello zoccolo duro della squadra e i rinnovi di tutti i calciatori in scadenza di contratto (Paulo Dybala, Lorenzo Pellegrini, Zeki Celik e Stephan El Shaarawy). Inoltre il tecnico non vuole rivoluzionare lo scacchiere tattico, bensì migliorarlo in maniera mirata con l'inserimento di tre titolari (un esterno sinistro e due ali offensive, una destra e una sinistra) da 35/40 milioni di euro ciascuno. L'obiettivo è trasformare i calciatori confermati in alternative di lusso e la cessione di qualsiasi titolare andrà coperta con l'arrivo di un giocatore dello stesso livello.

(corsera)