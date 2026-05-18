Calciomercato Roma, Mourinho vuole Wesley: il portoghese vorrebbe portarlo al Real Madrid

Con l'espulsione rimediata nel derby contro la Lazio, Wesley ha terminato la sua prima stagione con la maglia della Roma. Arrivato in estate dal Flamengo, il brasiliano si è subito imposto come uno dei migliori laterali della Serie A e le sue prestazioni hanno già rubato l'occhio a parecchi club europei. Secondo quanto riportato dal sito calciomercato.it, tra questi ci sarebbe il Real Madrid. Questo perché l'ormai prossimo allenatore dei Blancos, José Mourinho, apprezza moltissimo l'esterno classe 2003 e lo avrebbe già messo nella lista dei nomi da proporre per l'estate al club spagnolo.

(calciomercato.it)