Calciomercato Roma, l'Inter potrebbe acquistare Koné prima del 30 giugno: chiesti 45/50 milioni. Difficile l'inserimento di contropartite tecniche

Manu Koné resta il grande obiettivo del centrocampo dell'Inter e, dopo l'assalto andato in scena un anno fa, i nerazzurri sembrano intenzionati ad affondare il colpo. Come rivelato dall'edizione odierna del quotidiano, i piani dei Friedkin non cambierebbero nemmeno in caso di qualificazione in Champions League ed entro il 30 giugno sono obbligati a produrre plusvalenze per rientrare nei paletti del Fair Play Finanziario. Il club giallorosso chiede 45/50 milioni di euro per il centrocampista francese, ma non è da escludere l'ipotesi dell'inserimento di alcune contropartite tecniche come Davide Frattesi e Carlos Augusto. L'opzione più probabile è che le questioni restino slegate. Allo stesso tempo l'Inter potrebbe acquistare Koné durante il Mondiale (anche prima del 30 giugno) e cedere un giocatore con calma nel mezzo dell'estate.

(gasport)