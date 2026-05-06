Calciomercato Roma: le big d'Europa interessate a Wesley. I giallorossi fanno muro, ma potrebbero arrivare offerte irrinunciabili

La Roma si gode Wesley. Il rendimento del laterale brasiliano, arrivato la scorsa estate dal Flamengo in un'operazione complessiva da 30 milioni di euro, è stato ottimo, tra gol e prestazioni sontuose, come l'ultima contro la Fiorentina di lunedì sera. Gian Piero Gasperini non ci rinuncia mai e quando lo ha dovuto fare causa infortunio la sua Roma ne ha risentito. Accelerazioni, dribbling, capacità di svolgere entrambe le fasi e finalizzazione. Sono solo alcune delle caratteristiche messe in mostra dal numero 43. Come riporta il sito, il rendimento di Wesley non è passato inosservato e le big d'Europa guardano interessate.

Arsenal, Barcellona, Manchester City, Newcastle, Real Madrid e Tottenham, sono pronte a farsi avanti. Per ora non è arrivata nessuna offerta ufficiale al club giallorosso, ma l'impressione è che in estate, con un Mondiale di mezzo in cui Wesley sarà protagonista, possano arrivare molti club a bussare dalle parti di Trigoria. La Roma non vorrebbe privarsi del suo miglior esterno e fa muro alla cessione. Ma il calciomercato è imprevedibile e nel caso dovesse arrivare un'offerta considerata irrinunciabile i giallorossi potrebbero vacillare.

(calciomercato.it)

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