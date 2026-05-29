Calciomercato Roma: l'Atalanta mette nel mirino Frattesi

Davide Frattesi è sempre più vicino a lasciare l'Inter. Il centrocampista classe 1999 non ha mai trovato molto spazio con la maglia nerazzurra e in questa stagione, con Chivu in panchina, il suo spazio si è ridotto ancora di più. In estate lascerà Milano e il suo nome è finito nuovamente in orbita Roma, soprattutto per un possibile scambio con conguaglio a favore dei giallorossi, con Manu Koné. L'Inter ha abbassato la sua richiesta rispetto alla scorsa estate, quando chiedeva 35 milioni di euro. Frattesi, ora può partire per 20/25 milioni di euro.

Come riportato dall'edizione odierna del quotidiano, anche l'Atalanta segue fortemente il calciatore. Sulla panchina dei bergamaschi, manca solamente l'ufficialità, ci sarà Maurizio Sarri che avrebbe voluto Frattesi anche durante la sua esperienza alla Lazio.

(tuttosport)