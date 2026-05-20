Calciomercato Roma: l'Al-Hilal di Simone Inzaghi segue Pellegrini

Il futuro di Lorenzo Pellegrini è ancora incerto. Il contratto del numero 7 scade il prossimo 30 giugno e la situazione per un suo possibile rinnovo non è ancora del tutto definita. Sebbene filtri ottimismo per un nuovo contratto a cifre più basse, non è escluso che la sua esperienza alla Roma possa terminare dopo la partita contro il Verona, in cui molto difficilmente sarà a disposizione.

Come riferito dal portale, l'Al-Hilal guidata da Simone Inzaghi starebbe seguendo Pellegrin in vista della prossima sessione di calciomercato. Proprio l'ex allenatore di Lazio e Inter starebbe valutando l'ingaggio del classe 1996.

Per Pellegrini restano comunque vivi gli interessi di diversi club, tra cui alcuni di Serie A ma anche di Premier League.

(calciomercato.it)

VAI ALL'ARTICOLO ORIGINALE