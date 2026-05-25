Calciomercato Roma: l'agente di Dybala atteso nella Capitale. Oggi la Joya volerà in Argentina

Paulo Dybala ha chiuso la stagione nel migliore dei modi e, grazie ai due assist forniti nella partita di ieri contro l'Hellas Verona, si è reso assoluto protagonista della qualificazione della Roma alla prossima edizione della Champions League. Terminata la stagione, ora è tempo di parlare di futuro: la Joya ha il contratto in scadenza il 30 giugno e - come rivelato dal giornalista Marco Juric ai microfoni dell'emittente radiofonica - nella Capitale è atteso l'agente Carlos Novel, il quale discuterà con la società giallorossa del rinnovo. Il numero 21, invece, volerà oggi in Argentina per trascorrere del tempo con la famiglia.

(Radio Manà Manà Sport Roma)