Calciomercato Roma: la priorità di Dybala è rimanere nella Capitale

Il futuro di Paulo Dybala è in bilico. Il contratto dell'argentino è in scadenza il prossimo 30 giugno e la sua possibile permanenza nella Capitale passa necessariamente da una netta riduzione dell'ingaggio.

L'ipotesi di un ritorno al Boca Juniors è sempre vivo. Dybala, non è un segreto, vorrebbe tornare a giocare in patria prima della fine della sua carriera, ma per ora la sua priorità sembra quella di vestire ancora la maglia della Roma. Come riferito da Piero Torri all'emittente telefonica, il numero 21 ha come prima idea la permanenza nella Capitale e avrebbe già parlato con Gasperini. Il tecnico lo vorrebbe in squadra anche nella prossima stagione.

(Radio Manà Manà Sport)