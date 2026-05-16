Calciomercato Roma: Koné proposto all'Atletico Madrid, contatto tra intermediari e club. Ma per i Colchoneros non è una priorità (VIDEO)

La Roma sarà costretta a cedere almeno un pezzo pregiato della rosa entro il 30 giugno per rientrare nei paletti del Fair Play Finanziario ed Evan Ndicka è uno dei calciatori che ha attratto maggiore interesse. Come rivelato da Matteo Moretto, resta da monitorare anche il futuro di Manu Koné: nelle ultime settimane il centrocampista è stato proposto all'Atletico Madrid e c'è stato un contatto tra gli intermediari e i Colchoneros. La società spagnola ha però praticamente definito l'acquisto di Joao Gomes del Wolverhampton, motivo per cui il giocatore giallorosso non rappresenta una priorità e non è un profilo considerato in questo momento.





