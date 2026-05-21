Calciomercato Roma: Koné all'Inter, Frattesi alla Roma, affare in fase di studio

L'asso per arrivare a Manu Koné, da tempo obiettivo numero uno della dirigenza nerazzurra sul mercato, potrebbe essere già nella manica dell'Inter. E avere nome e cognome ben precisi: Davide Frattesi. [...] Perché è ormai stra-noto, da circa un anno, che staff tecnico e dirigenza nerazzurra abbiano individuato nel giallorosso Koné il rinforzo ideale da mettere nelle mani di Chivu. Ma è (quasi) altrettanto nota la situazione finanziaria della Roma, chiamata entro il 30 giugno a raccogliere pesantissime plusvalenze per rispettare il settlement agreement a tema FFP firmato con la Uefa. Così Gasperini rischia di dover salutare almeno qualche pezzo pregiato della sua rosa: Svilar, Ndicka, Wesley, Koné, Soulé sono gli indiziati. [...] Un paio di estati fa, la Roma investì circa 18 milioni (più 2 di eventuali bonus) per convincere il 'Gladbach a cedere Manu Koné. [...] E se lo scorso anno sarebbero bastati circa 40 milioni per portarlo a Milano, oggi la valutazione dei Friedkin è salita di un'ulteriore decina sfiorando quota 50, con quei 30 di plusvalenza che sarebbero necessari per rispettare gli accordi con la Uefa. Ecco allora perché entra in gioco il nome di Frattesi, che da Inter e Roma verrebbe valutato una cifra tra i 20 e i 25 milioni. Così, per la dirigenza nerazzurra, l'esborso si limiterebbe ad una cifra esattamente uguale, sempre attorno ai 20-25 milioni. [...]

(gazzetta.it)