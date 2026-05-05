Calciomercato Roma: Ismael Koné ha una clausola rescissoria da 35 milioni di euro. Il Milan resta forte sul calciatore (VIDEO)

Ismael Koné, centrocampista di proprietà del Sassuolo, è uno dei calciatori che più si è messo in mostra in questo campionato di Serie A. Il calciatore classe 2002, arrivato in Italia la scorsa estate dal Rennes, ha messo a segno sei reti ed è stato protagonista di ottime prestazioni. Già nella scorsa sessione invernale di calciomercato è stato registrato l'interesse della Roma per Koné, ma la concorrenza sembra essere molta. Oltre agli interessamenti di alcuni club esteri, sul calciatore c'è il forte interesse del Milan. I rossoneri stanno lavorando a questa pista in vista dell'estate.

Come riferito da Fabrizio Romano sul proprio canale Youtube, il calciatore avrebbe una clausola rescissoria nel suo contratto con il Sassuolo del valore di 35 milioni di euro. La clausola è valida dalla fine del campionato fino alla fine di luglio.





