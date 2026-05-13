Calciomercato Roma, ipotesi Kessié per il centrocampo: l'ivoriano ha rifiutato il rinnovo con l'Al-Ahli

Torna di moda il nome di Franck Kessié per il centrocampo della Roma. L'ivoriano, già allenato da Gasperini ai tempi dell'Atalanta, vorrebbe lasciare l'Al-Ahli e tornare in Europa. Secondo quanto riportato da Foot-Africa, l'ex Milan sarebbe valutato intorno ai 12 milioni di euro ma il prezzo può scendere ancora di più. L'unico ostacolo sarebbe rappresentato dall'ingaggio. Kessié, infatti, guadagna circa 4,5 milioni di euro a stagione, troppo per le casse del club giallorosso. Lasquadra araba ha provato ad offrire al centrocampista un rinnovo di contratto di due anni, ma, il giocatore non è ancora convinto di voler restare.

(foot-africa.com)