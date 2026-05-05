Calciomercato Roma: il Tottenham di De Zerbi interessato a Svilar e Pellegrini

Il Tottenham di Roberto De Zerbi guarda in casa Roma in vista della prossima sessione estiva di calciomercato. Il club inglese, ancora in piena lotta per non retrocedere in Premier League, starebbe monitorando Mile Svilar e Lorenzo Pellegrini su indicazione del tecnico italiano. De Zerbi, subentrato a Tudor sulla panchina degli Spurs, con la vittoria contro l'Aston Villa ha momentaneamente portato la squadra fuori dalla zona retrocessione. Come riportato dal sito, al tecnico piacciono i due calciatori giallorossi e potrebbe spingere per portarli a Londra.

Il contratto di Pellegrini è in scadenza il prossimo 30 giugno, mentre Svilar potrebbe rappresentare un'importante plusvalenza per il club giallorosso.

(calciomercato.it)

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