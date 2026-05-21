Calciomercato Roma, il PSG mette gli occhi su Svilar: il portiere giallorosso tra i profili valutati

Il futuro della porta del Paris Saint-Germain potrebbe presto cambiare e tra i nomi monitorati dal club francese ci sarebbe anche Mile Svilar. Secondo quanto riportato dal portale francese Sport.fr, il PSG starebbe valutando diversi profili per il ruolo di portiere in vista della prossima stagione, con Lucas Chevalier dato per partente. Tra i profili attenzionati dalla dirigenza parigina figurerebbe anche l’estremo difensore della Roma, reduce da una stagione che lo ha consacrato tra i migliori interpreti del ruolo in Serie A. Oltre a Svilar, Sport.fr cita anche altri nomi seguiti dal club francese, tra cui Gregor Kobel, Elia Caprile e Bart Verbruggen, tutti profili considerati adatti per rinforzare il reparto tra i pali.

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