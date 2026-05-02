Calciomercato Roma, il direttore tecnico del Midtjylland su Osorio: "È pronto per la Serie A"

Nelle scorse settimane è emerso un interesse della Roma per il classe 2004 Darío Osorio, ala destra di piede sinistro di proprietà del Midtjylland. Il cileno è uno dei profili più interessanti della formazione danese e in questa stagione, fino ad ora, ha messo referto 7 reti e 10 assist. La Roma sta monitorando diversi profili per rinforzare il reparto offensivo, soprattutto sugli esterni.

In un'intervista rilasciata al sito il direttore tecnico del Midtjylland, Kristian Kjaer, ha parlato anche di Osorio che in estate potrebbe approdare in uno dei top campionati europei.

L'altro nome è Dario Osorio, che interessava anche alla Roma. È pronto per la Serie A? E quali sono le sue migliori qualità? "Osorio è senza dubbio pronto sia per la Serie A che per la Premier League e la Bundesliga. Ha molte qualità: in questa stagione sta coprendo tutta la fascia destra. È velocissimo, copre molto terreno, è molto intenso. Ha un’estrema velocità nei primi metri ed è molto bravo nel pressing. Può andare a sinistra, può andare a destra. Ha una finalizzazione fantastica con il suo sinistro e gli piace combinare coi compagni. Pensa che nel campionato danese ci ha salvato dal subire gol già fatti almeno quattro volte all'interno della nostra area di rigore, grazie a uno sprint di 80-90 metri. È un 2004, ed è di gran lunga il talento più importante e il giocatore di più grande prospettiva che hanno nel calcio cileno. Lo paragonano sempre ad Alexis Sanchez. Non ho dubbi, può giocare nei migliori campionati del mondo".

(calciomercato.com)