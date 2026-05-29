Calciomercato Roma: i giallorossi faranno un tentativo per Greenwood. Soulé non è un intoccabile

Il mercato della Roma sta per entrare nel vivo. Secondo quanto riferito da Alfredo Pedullà su X, infatti, i giallorossi faranno un tentativo concreto per arrivare a Mason Greenwood, anche se c'è concorrenza. Ci sono stati già dialoghi tra le parti. Matias Soulé non è tra gli intoccabili in caso di offerte importanti. Capitolo Scamacca: solo speculazioni.

La #Roma farà un tentativo concreto per #Greenwood (confermato), pur sapendo che c’è concorrenza. Ci sono già stati dialoghi. Anche #Soulé tra i non intoccabili in caso di offerte importanti. #Scamacca: solo speculazioni https://t.co/MKUPRw8RVc — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) May 29, 2026



