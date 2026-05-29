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Calciomercato Roma: i giallorossi faranno un tentativo per Greenwood. Soulé non è un intoccabile

29/05/2026 alle 23:06.
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Il mercato della Roma sta per entrare nel vivo. Secondo quanto riferito da Alfredo Pedullà su X, infatti, i giallorossi faranno un tentativo concreto per arrivare a Mason Greenwood, anche se c'è concorrenza. Ci sono stati già dialoghi tra le parti. Matias Soulé non è tra gli intoccabili in caso di offerte importanti. Capitolo Scamacca: solo speculazioni.