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Calciomercato Roma: i giallorossi continuano a seguire Zirkzee. Proposto Ndoye

16/05/2026 alle 23:54.
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In casa Roma è sempre vivo l'interesse per Joshua Zirkzee. Secondo quanto riferito su X da Gianluigi Longari, giornalista di Sportitalia, la Roma starebbe continuando a informarsi su Zirkzee del Manchester United, ex Bologna e grande obiettivo giallorosso lo scorso inverno. Proposto ai giallorossi anche Ndoye del Nottingham Forest, gradito anche all'Inter.