Calciomercato Roma: i giallorossi continuano a seguire Zirkzee. Proposto Ndoye

In casa Roma è sempre vivo l'interesse per Joshua Zirkzee. Secondo quanto riferito su X da Gianluigi Longari, giornalista di Sportitalia, la Roma starebbe continuando a informarsi su Zirkzee del Manchester United, ex Bologna e grande obiettivo giallorosso lo scorso inverno. Proposto ai giallorossi anche Ndoye del Nottingham Forest, gradito anche all'Inter.

? La Roma continua a informarsi su Zirkzee in vista dell’estate ed è stato proposto ai giallorossi anche Ndoye del Nottingham Forest.



Lo svizzero piace da tempo anche all’Inter per la corsia esterna. https://t.co/wjX9Dyk78D — Gianluigi Longari (@Glongari) May 16, 2026



