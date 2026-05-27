Calciomercato Roma: Greenwood il sogno di Gasperini, apprezzato anche Summerville. Obiettivo due grandi colpi sugli esterni

È Mason Greenwood il sogno di Gian Piero Gasperini. Secondo quanto riferito da Alfredo Pedullà su X la concorrenza e la valutazione sono altissime e da non sottovalutare, ma la Roma vuole fare due grandi colpi sugli esterni dopo una cessione di pesante. Piace anche Summerville, ma per ora non ci sono stati affondi. Gli investimenti sugli esterni saranno la priorità rispetto all'attaccante.

#Greenwood è il vero sogno di #Gasperini (confermato). Concorrenza e valutazione altissime da non sottovalutare, ma la #Roma vuole fare due grandi colpi sugli esterni dopo una cessione pesante. #Summerville apprezzato, ma per ora nessun affondo. Gli investimenti sugli esterni… https://t.co/MKUPRw8RVc — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) May 27, 2026



