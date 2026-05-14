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Calciomercato Roma, Gasperini vuole Brandt

14/05/2026 alle 15:25.
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Julian Brandt ha salutato il Borussia Dortmund disputando la sua ultima partita al Signal Iduna Park. Secondo quanto riferito dall'esperto di mercato Ekrem Konur, la Roma figura tra i club interessati alle prestazioni del centrocampista tedesco. Il calciatore è considerato un obiettivo primario dal tecnico Gian Piero Gasperini, che lo vorrebbe come rinforzo per la prossima stagione. Brandt lascerà la Germania durante la sessione estiva di mercato e ha attirato l'attenzione di diverse società europee.