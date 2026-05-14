Calciomercato Roma, Gasperini vuole Brandt

Julian Brandt ha salutato il Borussia Dortmund disputando la sua ultima partita al Signal Iduna Park. Secondo quanto riferito dall'esperto di mercato Ekrem Konur, la Roma figura tra i club interessati alle prestazioni del centrocampista tedesco. Il calciatore è considerato un obiettivo primario dal tecnico Gian Piero Gasperini, che lo vorrebbe come rinforzo per la prossima stagione. Brandt lascerà la Germania durante la sessione estiva di mercato e ha attirato l'attenzione di diverse società europee.

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لعب جوليان براندت مباراته الأخيرة مع بروسيا دورتموند في ستاد سيغنال إيدونا بارك روما من بين الاندية المهتمة بلاعب الوسط الالماني غاسبيريني يريده بشكل اساسي pic.twitter.com/WzA5R9JZ4B — منبر روما (@RomaMnbr) May 14, 2026



