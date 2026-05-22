Calciomercato Roma: Gasperini sogna la coppia Zirkzee-Malen

Nelle ultime ore il nome di Joshua Zirkzee sta tornando in orbita Roma in vista della prossima sessione estiva di calciomercato. A gennaio, l'attaccante in forza al Manchester United sembrava essere la priorità per rinforzare il reparto offensivo, ma la difficoltà dell'operazione dettata dai costi elevati e la necessità del club inglese di avere attaccanti a disposizione, sono stati fattori decisivi che hanno fatto in modo che l'operazione non decollasse. La Roma, poi, ha virato su un altro olandese, ovvero Malen, che di certo non ha fatto rimpiangere un'eventuale arrivo dell'ex Bologna.

Tuttavia, Gasperini, non sembra aver mollato la pista Zirkzee e vorrebbe una coppia offensiva tutta olandese insieme a Malen per la prossima stagione. Come riportato, il contratto di Zirkzee con il Manchester United scade nel 2029 e in estate potrebbe partire per una cifra compresa tra i 20 e i 25 milioni di euro. Il classe 2001 ha trovato pochissimo spazio a Manchester e non ha mai pienamente convinto.

(gazzetta.it)