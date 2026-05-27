Calciomercato Roma: Gasperini si muove in prima persona per Greenwood. L'attaccante apre ai giallorossi

Gian Piero Gasperini attende rinforzi importanti in attacco. Il tecnico avrebbe individuato in Mason Greenwood il nome giusto per il ruolo di esterno di sinistra. L'inglese si è reso protagonista di un'ottima stagione con la maglia del Marsiglia e il club francese chiede una cifra molto alta per lasciarlo andare. Con la qualificazione in Champions ottenuta dai giallorossi anche lo stesso calciatore sembra più propenso a un suo arrivo nella Capitale.

Come riporta l'edizione odierna del quotidiano, nella giornata di ieri Gasperini ha fatto ritorno a Torino per iniziare le sue vacanze e si è mosso in prima persona per Greenwood ottenendo una prima apertura da parte dell'attaccante.

(Leggo)