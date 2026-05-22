Calciomercato Roma: Gasperini continua ad apprezzare Zirkzee

Un nome che torna sullo sfondo del mercato romanista è quello di Joshua Zirkzee. Secondo quanto raccontato dal sito, l’attaccante olandese continua a essere particolarmente apprezzato da Gian Piero Gasperini, che lo considererebbe un profilo ideale per il proprio calcio. Si tratta di un retroscena che riporta indietro di qualche mese: la Roma, la scorsa estate, aveva puntato forte su Joshua Zirkzee, prima di virare su Donyell Malen, che non ha fatto rimpiangere il giocatore in forza al Manchester United. Eppure, il gradimento per Zirkzee resta. L’attaccante, potrebbe lasciare l’Inghilterra in estate e questo scenario riapre inevitabilmente certe suggestioni di mercato.

(alfredopedulla.com)