Calciomercato Roma: Freuler potrebbe seguire Italiano al Napoli

Il contratto di Remo Freuler scadrà il prossimo 30 giugno. Il centrocampista svizzero con molta probabilità terminerà la sua avventura al Bologna. Nei mesi scorsi si è registrato un interesse della Roma per Freuler, considerando l'ottimo rapporto tra il calciatore e Gian Piero Gasperini maturato nell'esperienza condivisa all'Atalanta. Freuler è un fedelissimo di Gasperini, ma il centrocampista in vista della prossima stagione potrebbe seguire il tecnico con cui ha lavorato nelle ultime due stagioni al Bologna, ovvero Vincenzo Italiano.

L'allenatore ex Fiorentina è il primo nome per sostituire Antonio Conte sulla panchina del Napoli e come riferito dal portale Freuler potrebbe seguirlo andando a firmare un contratto di un anno con il club partenopeo.

(calciomercato.it)

VAI ALL'ARTICOLO ORIGINALE