Calciomercato Roma: Fenerbahce e club arabi su Greenwood. Giallorossi pronti ad offrire 50 milioni di euro

La Roma ha individuato in Mason Greenwood l'obiettivo principale per il reparto offensivo. Il club capitolino ha cominciato a lavorare sulla pista che porta all'inglese che avrebbe aperto alla destinazione. Il Marsiglia, nonostante abbia bisogno di cessioni per il bilancio, chiede una cifra alta per l'esterno offensivo: la Roma è pronta a presentare un'offerta importante, da 50 milioni di euro.

Come riportato dal giornalista turco Yagiz Sabuncoglu sul proprio canale Youtube, però, non manca la concorrenza per Greenwood. Il Fenerbahce è fortemente interessato all'ex Manchester United e anche alcuni club arabi seguono il calciatore.

