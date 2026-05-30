Calciomercato Roma: entro una settimana il rinnovo di Dybala. Pronto un biennale da 2,5 milioni di euro

Il rinnovo di Paulo Dybala con la Roma è sempre più vicino. L'argentino ha accettato di ridursi drasticamente l'ingaggio: per lui, infatti, è pronto un biennale a 2,5 milioni di euro più alcuni bonus legati alle presenze. La volontà di Gasperini di allenare anche il prossimo anno Dybala è stata determinante.

Come riportato, l'agente Carlos Novel è stato a Roma in questi giorni e continua ad avere rapporti costanti con Ryan Friedkin per arrivare il più velocemente possibile all'accordo definitivo che dovrebbe essere ufficializzato entro una settimana.

(gazzetta.it)

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