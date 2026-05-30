Calciomercato Roma: entourage di Jashari in contatto con giallorossi e Atalanta. Si aspetta il completamento dell'organigramma dirigenziale del Milan

Dan e Ryan Friedkin sono intenzionati a regalare a Gian Piero Gasperini diversi rinforzi in vista della prossima stagione e nelle ultime ore è spuntato un nuovo nome per il centrocampo. Come rivelato dall'edizione odierna del quotidiano, si tratta di Ardon Jashari, centrocampista del Milan seguito dai giallorossi e dall'Atalanta. L'entourage del classe 2002 ha già avuto dei contatti con i due club, ma al momento la trattativa è bloccata perché la società rossonera deve completare l'organigramma dirigenziale dopo l'addio dell'amministratore delegato Giorgio Furlani e del direttore sportivo Igli Tare. La scorsa estate il club di Milano sborsò 35 milioni di euro più bonus per strapparlo al Club Brugge, ma in stagione ha collezionato appena 880 minuti in campo tra infortunio e tanta concorrenza. I giocatori presenti nella rosa del Milan sono in attesa, dato che al momento non è possibile capire nemmeno il progetto tecnico considerando che anche l'allenatore Massimiliano Allegri è stato esonerato.

(tuttosport)