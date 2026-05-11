Calciomercato Roma: Dybala e il suo entourage a stretto contatto con il Boca Juniors (VIDEO)

Nel post partita dopo la vittoria contro il Parma di ieri, Paulo Dybala ha parlato del suo futuro. Il numero 21 ha affermato come la società non lo abbia ancora contattato per un possibile rinnovo di contratto, e che molto probabilmente il derby contro la Lazio sarà la sua ultima partita di fronte ai tifosi romanisti allo stadio Olimpico. Come riferito da Matteo Moretto sul canale Youtube di Fabrizio Romano, la possibilità che Dybala lasci la Roma al termine della stagione è molto concreta. L'entourage del calciatore e lo stesso Dybala sono a stretto contatto con il Boca Juniors. Il club argentino sta lavorando da mesi a questa pista, e anche Paredes, amico di Dybala e oggi al Boca Juniors, è coinvolto. Anche Riquelme, presidente del club, vorrebbe il ritorno di Dybala.





