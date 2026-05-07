Calciomercato Roma, non solo Nusa del Lipsia: uno scout giallorosso alla BayArena anche per Schlager

La Roma guarda in casa Lipsia, ma non solo per Nusa. L'esterno norvegese resta un obiettivo concreto per la prossima sessione di calciomercato, con Gasperini che lo considera il profilo ideale per ricoprire il ruolo di ala sinsitra. Il club giallorosso, infatti, starebbe monitorando anche il centrocampista Xaver Schlager che al termine della stagione andrà in scadenza di contratto con il club tedesco. L'osservatore giallorosso, presente nella partita tra Bayer Leverkusen e Lipsia giocata lo scorso 3 maggio, avrebbe assistito alla sfida per vedere da vicino Nusa, Schlager e anche il giovane Culbreath di proprietà del Leverkusen.

(corsport)