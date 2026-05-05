Calciomercato Roma: De Rossi cerca degli esterni per il suo Genoa. Piace sempre El Shaarawy

Il futuro di Stephan El Shaarawy, con molta probabilità, potrebbe essere lontano da Roma. Il contratto del classe 1992 andrà in scadenza il prossimo 30 giugno e ad oggi è difficile, anche se non impossibile, ipotizzare un rinnovo. L'attaccante sembra avere il gradimento del Genoa in vista della prossima stagione e per lui sarebbe un ritorno nella squadra con cui ha esordito in Serie A. A giocare un ruolo importante c'è anche l'allenatore dei liguri, Daniele De Rossi, che fresco di rinnovo ha voglia di modellare il suo Genoa dopo essere subentrato a stagione in corso.

L'allenatore, non è un segreto, stima El Shaarawy e potrebbe spingere per un suo ritorno in Liguria. Come riporta l'edizione odierna del quotidiano, De Rossi avrebbe chiesto alla società dei rinforzi mirati, degli esterni offensivi capaci di saltare l'uomo. Tra i nomi sondati c'è anche quello dell'attuale attaccante giallorosso.

(Il Secolo XIX)