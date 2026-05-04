Calciomercato Roma, dall'Olanda: Aké verso la Serie A. Roma, Juventus e Milan interessate

Nathan Aké è sempre più vicino all'addio dal Manchester City e il suo profilo piace a diversi club di Serie A. Nei scorsi giorni il difensore centrale olandese è stato accostato alla Roma e arrivano conferme in merito a un suo possibile approdo nel campionato italiano per la prossima stagione. Aké, difensore di piede mancino, è un calciatore che sarebbe in grado di portare esperienza, qualità e leadership e dopo la sua esperienza al Manchester City vorrebbe giocare ancora in uno dei top campionati europei.

Roma e Juventus sono interessate in maniera concreta al 31enne, mentre anche il Milan potrebbe fare un nuovo tentativo per l'olandese dopo l'ultima sessione invernale di calciomercato.

(vi.nl)

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