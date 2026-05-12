Calciomercato Roma, dall'Inghilterra: Wesley nel mirino di City, Real e top club europei. Valutazione superiore ai 40 milioni

Wesley è diventato uno dei profili più ricercati nel panorama europeo. Secondo quanto riferito da CaughtOffside, il terzino destro brasiliano è finito nel mirino dei principali top club internazionali in vista della prossima sessione di mercato. Tra le società più interessate figurano Manchester City, Barcellona e Real Madrid, ma la lista dei pretendenti comprende anche Newcastle, Arsenal e Tottenham. Pep Guardiola apprezzerebbe in particolare la duttilità tecnica e l'energia del calciatore, vedendolo come un elemento ideale per il rinnovamento delle corsie esterne dei Citizens. Il Real Madrid punta invece sui propri consolidati legami con il mercato brasiliano, mentre per il Barcellona l'operazione resta complessa per ragioni finanziarie.

La Roma ha acquistato Wesley dal Flamengo nel luglio 2025 per una cifra complessiva di 25 milioni di euro più 5 di bonus. Il calciatore è legato al club giallorosso da un contratto valido fino al giugno 2030, situazione che pone la società in una posizione di forza nelle trattative. Nonostante una valutazione stimata intorno ai 40 milioni di euro, la Roma potrebbe richiedere una cifra sensibilmente superiore per privarsi del difensore classe 2003.

(caughtoffside.com)