Calciomercato Roma, dall'Inghilterra: Tsimikas torna al Liverpool e punta a restare

Arrivato in estate nella Capitale con la formula del prestito secco fino al 30 giugno, Konstantinos Tsimikas lascerà la Roma e tornerà al Liverpool in vista della prossima stagione. Il terzino greco non hai mai pienamente convinto Gian Piero Gasperini e già nella sessione invernale di mercato era stato a un passo dal rientro in Inghilterra, ma alla fine il passaggio di Andrew Robertson al Tottenham saltò e lui rimase a Roma. Come riportato dal giornalista Ben Jacobs, ora Tsimikas spera di restare al Liverpool ed è pronto a lottare per convincere il nuovo allenatore (Andoni Iraola in pole in seguito all'addio di Arne Slot) a trattenerlo in rosa dopo la partenza a parametro zero di Robertson.

Kostas Tsimikas hopes to stay and fight for his place at Liverpool following the departure of Andy Robertson.



Liverpool had tried to bring Tsimikas back from his Roma loan in January but the Italian side couldn’t find a replacement, resulting in Robertson remaining at Anfield… pic.twitter.com/wC3HlLw1Pg — Ben Jacobs (@JacobsBen) May 31, 2026



