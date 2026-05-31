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Calciomercato Roma, dall'Inghilterra: Tsimikas torna al Liverpool e punta a restare

31/05/2026 alle 19:48.
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Arrivato in estate nella Capitale con la formula del prestito secco fino al 30 giugno, Konstantinos Tsimikas lascerà la Roma e tornerà al Liverpool in vista della prossima stagione. Il terzino greco non hai mai pienamente convinto Gian Piero Gasperini e già nella sessione invernale di mercato era stato a un passo dal rientro in Inghilterra, ma alla fine il passaggio di Andrew Robertson al Tottenham saltò e lui rimase a Roma. Come riportato dal giornalista Ben Jacobs, ora Tsimikas spera di restare al Liverpool ed è pronto a lottare per convincere il nuovo allenatore (Andoni Iraola in pole in seguito all'addio di Arne Slot) a trattenerlo in rosa dopo la partenza a parametro zero di Robertson.