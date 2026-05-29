Calciomercato Roma, dall'Inghilterra: Tottenham, Newcastle e Juventus fortemente interessate a Pisilli. I bianconeri preparano un primo contatto con l'entourage

La Roma sarà costretta a incassare oltre 50 milioni di plusvalenze entro il 30 giugno per rientrare nei paletti del Fair Play Finanziario e tra i possibili partenti c'è anche Niccolò Pisilli. Il club giallorosso vorrebbe tenerlo , ma sempre più società mettono gli occhi su di lui: come rivelato dal portale britannico, Tottenham e Newcastle sono fortemente interessate al classe 2004 e in corsa c'è anche la Juventus. L'obiettivo primario degli Spurs di Roberto De Zerbi è acquistare un centrocampista e il giocatore della Roma è nella lista dei desideri per sostituire Conor Gallagher. Il club di Londra sta effettuando diverse valutazioni, ma i 35 milioni di euro richiesti dai capitolini non spaventano gli inglesi. Situazione simile in casa Magpies, con i dirigenti che lo stanno seguendo con grande attenzione e ne stanno discutendo in vista della nuova stagione. Da tenere d'occhio la pista Juventus, dato che i bianconeri starebbero pianificando un primo contatto con l'entourage del calciatore.

(sportsboom.co.uk)